Пилот "Мрии" впервые показал на видео с дрона, как взлетает украинский авиагигант

Пилот Ан-225 "Мрии" - самого большого и грузоподъемного самолета за всю историю мировой авиации, показал на видео с дрона, как взлетает наш авиагигант. Кроме того, он провел экскурсию по внутренней части самолета.

Смотрите ниже на красоту и мощь "Мрии" - гордости нашего авиастроения.

Видео опубликовал командир экипажа "Мрии" Дмитрий Антонов. Он рассказал, что в этот раз на Ан-225 команда отправилась в очередной коммерческий полет - в Лейпциг (Германия).

Впервые кадры взлета гиганта были сняты с дрона. Видео удалось сделать во время вылета из базового аэропорта Гостомель в Лейпциг. Также Анотнов показал работу пилотов и других членов экипажа.

"Вас ждет небольшой рассказ об особенностях двигателей Д-18. А еще очень красивый взлет и замечательные видео из полета", - подписано зрелищное видео.

На ярких кадрах показаны разгон самолета, его "приветствие" и пролет мимо. На фоне слышны переговоры экипажа в кабине.

Видео: Взлет "Мрии" сняли с дрона

Пользователи в комментариях восхищаются мощью и красотой украинской "Мрии":