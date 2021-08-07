Український винищувач перехопив над Карпатами "кукурузник" (відео та фото)

На кордоні України в небі над Карпатами винищувач ЗСУ перехопив літак-порушник, який намагався незаконно вилетіти до Румунії. Цивільний тихохідний Ан-2, який також називають "кукурузник", змусили сісти на аеродромі в Коломиї.

Про це 7 серпня передали в командуванні Повітряних Сил ЗСУ на сторінці в Facebook .

Бойова авіація була піднята на виконання операції з перехоплення порушника сьогодні вранці - близько половини восьмого.

Винищувач МіГ-29 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яка базується в Луцьку, здійснив супровід "кукурузника" до Прикарпатського аеродрому з примусовою посадкою.

Далі порушником вже зайнялися правоохоронні органи.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, проліт Ан-2 з України до Румунії та назад зафіксували сьогодні на світанку прикордонники відділу "Порубне" Чернівецького загону.

Інформацію передали прикордонним нарядам, які й виявили його на держкордоні, після чого звернулися до підрозділу ППО ЗСУ.

В "кукурузнику" знаходилися чотири людини. Вони кинулися навтьоки відразу після примусової посадки - намагалися виїхати на авто.

"Про дане правопорушення повідомлено підрозділи УСБУ в Чернівецькій, Івано-Франківській областях та прокуратури. На даний час проводяться заходи фіксації правопорушень, в т.ч. за протиправні дії, пов'язані з незаконним переміщенням сигарет в Румунію, та інші порушення, передбачені чинним законодавством", - розповіли прикордонники.

Були відкриті кримінальні провадження за ст. 334 (порушення правил міжнародних польотів) КК.

Відео: прикордонники показали, як затримували контрабандистів з "кукурузника", який перехопив винищувач ЗСУ

У мережі теж висловлюють думку, що порушники-контрабандисти "працювали" за звичною для них схемою переправлення товарів з однієї країни в іншу, а саму операцію з перехоплення Ан-2 за допомогою бойового винищувача коментують з іронією.

Ось на**га було??? То пацани зі Старкона з заробіток поверталися.

Контрабанда сигарет?!

Швидше за все, це контрабанда. Вони там тільки не викручуються, щоб перекинути товар. Там вже відпрацьований канал з румунами.

Тукано або турецький hurcus-c більше підходить, щоб "кукурузники" садити або Російські БПЛА валити, година МіГ-29 напевно кілька тисяч доларів коштує!

"Кукурузник" контрабандистів, який перехопив винищувач ЗСУ (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)