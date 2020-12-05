Украинский генетик развеял мифы о вакцине от коронавируса: нет ничего нового

Вакцина от коронавируса (фото: freepik.com)

Украинский биолог-генетик Александр Коляда рассказал о долгожданной вакцине от коронавируса и развеял многочисленные мифы об этом лекарстве и ответил на страхи и сомнения в обществе.

Ученый в эфире программы "Свобода Савика Шустера" также обратился к противникам вакцинации и объяснил, что альтернатива прививкам - жить в условиях жесткого карантина годами.

"Если вы хотите носить маски и дальше, если вы хотите сидеть дома в локдауне, то это легко очень можно организовать - просто не вакцинируйтесь, и еще на лет 5 это растянете", - сказал он.

Биолог также обратил внимание, что все ученые мира работали 9-10 месяцев над созданием эффективной вакцины от COVID-19, поэтому призвал украинцев "побольше читать, доверять людям, которые занимаются этой вакцинацией, как мы доверяем сантехникам нашу сантехнику, автослесарям - наше авто".

Какая может быть продолжительность иммунитета после прививки

"Ведущие компании заявляют, что 3 месяца они наблюдают максимальное количество иммунитета после вакцинации, и он сохраняется. Относительно коронавируса - все данные говорят о том, что приблизительно в среднем 6 месяцев мы точно можем говорить об иммунитете у тех, кто это заболевание перенес. Будем надеяться на пожизненно, но я думаю, можем рассчитывать как минимум на 6 месяцев", - сказал Коляда.

Он допустил, что вакцинация от коронавируса останется на постоянной основе каждый год, как это мы делаем перед сезоном гриппа - осенью.

Какие риски для генетического кода человека из-за искусственного генома в вакцине

Биолог-генетик заверил, что в связи с новой технологией этих РНК-вакцин никаких рисков не существует.

"Поймите, в стране, где вы едите сосиски, каждая вторая из которых непонятно из чего сделана, думать не вакцинироваться потому, что вы не знаете, что входит в вакцину - это звучит смешно", - иронизирует он.

Коляда отметил, что состав вакцины будет указан на этикетке.

"И там нет никаких стволовых клеток, нет алюминия, который вы боитесь, там нет никаких куриных эмбрионов или всего остального. Там находится РНК, который в определенной упаковке доставляется в наши клетки и там начинает работать... Вакцинация просто знакомит ваш иммунитет с определенным видом бактерий", - рассказал он.

Как работает вакцина

В технологии заложен тот процесс, который используют другие вирусы и бактерии, когда заражают людей.

"Вирус, который доставляет частицы вируса в организм, организм вырабатывает белок, который вырабатывает иммунитет. Это происходит внутри вашего организма прямо сейчас для сотен вирусов. Здесь нет ничего нового. Просто мы заставили эти природные патогенные вирусы работать на пользу человечества", - рассказал ученый.

Стоит ли опасаться негативных эффектов от вакцины со временем

Коляда не ожидает каких-то отдаленных негативных эффектов. Он заявил, что положительные перекрывают даже те мизерные побочные эффекты, которые возникают в виде головокружения, повышенной температуры, сонливости, которые происходят в 1-2% случаев.

"Такие же разговоры были, когда появились автомобили, что это исчадие ада... То же самое было с детьми из пробирки в 70-е годы... То же самое было с нашими телефонами, что они вызывают рак мозга. Но потом идут годы, и мы видим, что этого не происходит. С вакциной - то же самое. Поймите, ученые не сделали ничего нового. Они использовали то, что в природе с нами происходит каждый день, только направили это в нужное русло", - отметил ученый.

Какой способ вакцинации более безопасный: введение частицами (как при гриппе) или в оболочке

"У всех есть свои плюсы и свои минусы. По наблюдениям мы видим, что старые технологии не достигают порога в 90% эффективности. У нас надежд больше на РНК-вакцины. Но опять же, еще не все клинические испытания закончились", - рассказал Коляда.

Вирус очень быстро мутирует и меняет штамм, поэтому вакцина не поможет

"Это (утверждение) не имеет права на жизнь, потому что коронавирус мутирует медленнее, чем мутирует наш обычный грипп А и Б. Поэтому если мы не боимся обычных гриппов и встречаем эпидемию раз в десятилетки, то этого не стоит опасаться", - заявил Коляда.

Он также отметил, что сейчас вакцина производится таким образом, что в ней учитывают большинство мутаций, которые есть в вирусе. Таким образом зона риска - не большая.

Ранее сообщалось, что украинцам рассказали о побочных действиях вакцины от COVID-19 и призвали не пренебрегать ими.

Ранее в Минздраве призвали не отказываться от вакцинации от других инфекционных болезней во время карантина.

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу стало известно, на какую сумму США выделили финансовую помощь Украине начиная с 2014 года.

Сколько денег получила Украина от Конгресса США

Эфир был богат на споры. Например, относительно шагов в отношении вывода страны из кризиса эмоционально поспорили заместитель главы офиса Зеленского Юлия Ковалив и эпатажный Олег Ляшко.

Спор Ковалив с Ляшко

А вот скандальный нардеп Илья Кива вообще опозорился в прямом эфире из-за Джорджа Сороса, на которого политик возлагает ответственность едва ли не за все проблемы Украины.

Илья Кива опозорился из-за высказывания о "группе Сороса"

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин подробно ответил Киве на "упреки" об отношениях между Украиной и США и на так называемое внешнее управление.

Климкин ответил Киве на "упреки", что якобы Украиной управляет Сорос

Также председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал о путях вывода страны из кризиса и про поддержку украинского производства.

Наталуха высказался о поддержке внутреннего производителя

Кроме того, на минувшей неделе любителей футбола потрясла новость, что сборной Украины присудили техническое поражение в матче со швейцарцами. Тренер нашей команды Андрей Шевченко не сдерживал эмоций, комментируя несправедливое решение УЕФА.

Андрей Шевченко высказался о техническом поражении сборной Украины