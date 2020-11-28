Кива опозорился из-за Сороса в прямом эфире: чистый бред!

Нардеп нарвался на критику Савика Шустера
Илью Киву унизили в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" из-за высказывания о Джордже Соросе, на которого народный депутат от "Оппозиционного блока - За жизнь" возлагает ответственность за многие проблемы Украины.
После очередного упоминания имени американского миллиардера, мецената и главы хедж-фонда Soros Fund Management одиозный политик нарвался на критику ведущего.
Это произошло после того, как Кива перебил выступление нардепа из фракции "Голос" Ярослава Железняка, вступил в спор с оппонентом и назвал его представителем "группы Сороса в украинском парламенте".
Тут не сдержался уже Савик Шустер. Он решил уточнить у Кивы, знает ли депутат на самом деле, о ком постоянно твердит.
"Илья Владимирович, хватит! И вообще не называйте... Вы когда-нибудь Сороса видели вообще? Вы знаете, кто это? Вы когда-нибудь что-то о нем читали? Вы просто словами кидаетесь, не знаете о ком. Да? Это чистый бред настоящий. Это настоящий бред!" - эмоционально высказался ведущий.
"Это ваша позиция", - отреагировал на это Кива.
"Это не моя позиция. Это позиция всех нормальных людей", - подчеркнул Шустер.
"Ну кто его знает..." - только и сказал нардеп в ответ.
Видео: Илья Кива опозорился из-за высказывания о "группе Сороса" - Савик Шустер эмоционально отреагировал
Ранее сообщалось, что недавно Кива жестко опозорился из-за конфликта в Карабахе и своего внезапного заявления о "войне между Турцией и Арменией".
Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты уделили внимание вопросам вакцинации и борьбы с коронавирусом. В частности, заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград рассказала, спасет ли украинцев вакцинация от распространения COVID-19.
Наталья Виноград рассказала о вакцинации от коронавируса
Главный врач госпиталя МВД Киевской области Юрий Сак рассказал о срочной необходимости введения локдауна в Украине, несмотря на риски для экономики.
Юрий Сак выступил за полный локдаун
Также народный депутат и член бюджетного комитета Рады Александр Трухин объяснил, как сформировался так называемый "ковидный фонд" и за какие деньги ведется масштабное строительство дорог в Украине.
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А еще директор клиники семейной медицины в Дубае Лилия Чуб рассказала, как ОАЭ удается сдерживать эпидемию без введения жесткого локдауну. Можно ли так же сделать в Украине? Смотрите в сюжете.
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