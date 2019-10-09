Украинский фильм номинирован на премию "Оскар"

Украинский фильм включен в список номинантов на "Оскар" (Коллаж РБК-Украина)

В лонг-лист "Оскар" попал еще один фильм, снятый совместно с Украиной

Украинский фильм "Домой" режиссера Наримана Алиева, попал в лонг-лист престижной кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм". Об этом сообщает пресс-служба Госкино на своей странице в Facebook.

Также в список попала еще одна кинокартина, украино-чешского-польско-словацкого производства "Раскрашенный птенец", режиссера Вацлава Магоула, который был представлен от Чехии.

"Американская киноакадемия огласила длинный список кинопремии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм". Отобранный Украинским Оскаровским комитетом фильм Наримана Алиева "Домой" – в длинном списке картин из 93 стран мира, которые прошли отбор", - сказано в сообщении.

В фильме рассказывается о мужчине по имени Мустафа, который потерял сына вследствие военных действий на востоке Украины. Он решил похоронить его дома, в Крыму и вместе с младшим сыном он отправляется в путешествие.

Фильм "Домой" уже был презентован на Каннском фестивале, где получил одобрение кинокритиков. Нариман Алиев – крымскотатарский режиссер. Его фильмы уже побывали на различных престижных международных кинофестивалях. В своих кинокартинах он исследует тему семейных взаимоотношений, традиций и быта крымских татар.

Фильм "Домой" также претендует на награду Европейской киноакадемии. В Украине этот фильм награжден Гран-при Одесского кинофестиваля – "Золотым Дюком", который присуждается по результатам зрительских симпатий.

Шорт-лист кинопремии "Оскар" будет оглашен 16 декабря 2019 года, а номинанты – 13 января 2020 года.