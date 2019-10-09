ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинский фильм номинирован на премию "Оскар"

STYLERФильмы и сериалы    09.10.2019 - 23:00
Украинский фильм номинирован на премию "Оскар"
Украинский фильм включен в список номинантов на "Оскар" (Коллаж РБК-Украина)

В лонг-лист "Оскар" попал еще один фильм, снятый совместно с Украиной

Украинский фильм "Домой" режиссера Наримана Алиева, попал в лонг-лист престижной кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм". Об этом сообщает пресс-служба Госкино на своей странице в Facebook.

Также в список попала еще одна кинокартина, украино-чешского-польско-словацкого производства "Раскрашенный птенец", режиссера Вацлава Магоула, который был представлен от Чехии.

"Американская киноакадемия огласила длинный список кинопремии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм". Отобранный Украинским Оскаровским комитетом фильм Наримана Алиева "Домой" – в длинном списке картин из 93 стран мира, которые прошли отбор", - сказано в сообщении.

В фильме рассказывается о мужчине по имени Мустафа, который потерял сына вследствие военных действий на востоке Украины. Он решил похоронить его дома, в Крыму и вместе с младшим сыном он отправляется в путешествие.

Фильм "Домой" уже был презентован на Каннском фестивале, где получил одобрение кинокритиков. Нариман Алиев – крымскотатарский режиссер. Его фильмы уже побывали на различных престижных международных кинофестивалях. В своих кинокартинах он исследует тему семейных взаимоотношений, традиций и быта крымских татар.

Фильм "Домой" также претендует на награду Европейской киноакадемии. В Украине этот фильм награжден Гран-при Одесского кинофестиваля – "Золотым Дюком", который присуждается по результатам зрительских симпатий.

Шорт-лист кинопремии "Оскар" будет оглашен 16 декабря 2019 года, а номинанты – 13 января 2020 года.

Alyona Alyona, Логунова, Ступка и другие звездные гости на премьере фильма "Двойник" с Уиллом Смитом Долгожданный "Джокер" вышел на экраны (видео)
Новости Украины Оскарфильмыкинопремия
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь