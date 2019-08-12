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Фильм украинского режиссера номинирован на Оскар: что известно

STYLERЖизнь    12.08.2019 - 22:42
Фильм украинского режиссера номинирован на Оскар: что известно
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Кинокартина рассказывает о жизни крымских татар вне дома

Фильм "Домой " Наримана Алиева номинирован на престижную премию Оскар в одной из номинаций. Об этом радостном событии сообщил украинский Оскаровский комитет на своей Facebook-странице. 

"Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины. В этом году в национальном отборе участие будет 1 фильм: "Домой" Нариман Алиев 96 мин", - сказано в сообщении.

Сюжет кинокартины такой: потеряв старшего сына вследствие военных действий на востоке Украины, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след в их отношениях.

Фильм украинского режиссера номинирован на Оскар: что известноПостер к фильму (facebook.com/ukraine.oscars)

К слову, кинокартину уже показали на кинофестивале в Каннах.

Отметим, что Нариман Алиев – крымскотатарский режиссер, автор трилогии "Крымские истории". Его фильм "Без тебя" был представлен в рамках Generation 14+ 66-го Берлинского кинофестиваля. В своих работах он исследует тему семейных взаимоотношений, традиций и быта крымских татар.

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