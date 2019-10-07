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"Позывной Бандерас": 14 октября украинцы увидят нашумевшую военную драму

STYLERФильмы и сериалы    07.10.2019 - 16:14
"Позывной Бандерас": 14 октября украинцы увидят нашумевшую военную драму
Кадр из фильма "Позывной Бандерас" (фото: пресс-служба канала "Україна")

Фильм "Позывной Бандерас" выйдет на телеэкраны в День защитника Украины

В День защитника Украины, 14 октября, на канале "Украина" состоится премьера нашумевшего фильма "Позывной Бандерас" режиссера Зазы Буадзе.

События картины разворачиваются осенью 2014 года в зоне АТО. Группа контрразведчиков во главе с опытным капитаном Антоном Саенко (позывной "Бандерас") пытается предотвратить диверсии и обезвредить русского подрывника Ходока, который регулярно пробирается на украинскую территорию. Задача осложняется тем, что события происходят возле родного села "Бандераса", в котором он не был более 20 лет.

&quot;Позывной Бандерас&quot;: 14 октября украинцы увидят нашумевшую военную драму

Кадр из фильма "Позывной Бандерас" (фото: пресс-служба канала "Україна")

Главного героя позывного "Бандераса" сыграл украинский актер театра и кино Олег Шульга, известный по роли летчика в фильме "Красный".

"Позывной Бандерас" - фильм на реальных событиях, который стоит посмотреть, чтобы напомнить себе, что в Украине война, и люди отдают уже 5 лет свои жизни ради мира в стране. Нельзя забывать этих людей. Это единственное, что мы можем сделать для тех, кого уже нет среди нас. Они будут всегда жить в нашей памяти", - рассказал Олег Шульга.

&quot;Позывной Бандерас&quot;: 14 октября украинцы увидят нашумевшую военную драму

Кадр из фильма "Позывной Бандерас" (фото: пресс-служба канала "Україна")

В ленте снялись Антон Андрющенко, Олег Шульга, Юлия Чепурко, Олег Волощенко, Сергей Лефор, Николай Змеевський, Владимир Романко, Олег Онещак. Съемки фильма "Позывной Бандерас" проходили в Одесской и Херсонской областях.

14 октября фильм "Позывной Бандерас" покажут на канале "Україна"

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