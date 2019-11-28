Украинский чиновник заказал новую Теслу за $40 000 (фото)

Известный изобретатель Илон Маск представил новую модель электромобиля Тесла 23 ноября и в течении первых трех дней после презентации компания получила уже почти 200 тысяч заказов. Новый автомобиль уникален: он не пробивается 9-мм пулями, разгоняется быстрее Porshe 911 и имеет весьма оригинальный дизайн. В официальной продаже новенькая Тесла появится не ранее 2021 года.

В Украине электромобили начали набирать популярность и многие с удовольствием пересаживаются на экологически чистый вид транспорта.

Первым заказчиком нашумевшего пикапа от Теслы стал бывший мэр города Новоднестровска, Черкасской области Руслан Панчишин. О том, что он внес предоплату за Cybertruck, он сообщил на своей странице в Facebook.

Панчишин отметил, что автомобиль ему обойдется в $39 900, но вероятно, когда он выйдет в 2021 году на конвейер, его стоимость может быть и выше. Чиновник признался, что очень рад, так как ему выпала возможность приобрести такую новинку, так как этот автомобиль опережает время.

В комментариях он написал, что выбрал Теслу не просто так и отдельно отметил дизайн Cybertruck, написав, что поддержанный Volkswagen Touareg за те же деньги выглядит не настолько привлекательным.