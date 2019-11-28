Український чиновник замовив нову Теслу за $40 000 (фото)

Відомий винахідник Ілон Маск представив нову модель електромобіля Тесла 23 листопада і протягом перших трьох днів після презентації компанія отримала вже майже 200 тисяч замовлень. Новий автомобіль унікальний: він не пробивається 9-мм кулями, розганяється швидше Porshe 911 та має досить оригінальний дизайн. В офіційному продажі новенька Тесла з'явиться не раніше 2021 року.

В Україні електромобілі почали набирати популярність і багато хто із задоволенням пересідають на екологічно чистий вид транспорту.

Першим замовником популярного пікапа від Тесли став колишній мер міста Новодністровська, Черкаської області Руслан Панчишин. Про те, що він вніс передоплату за Cybertruck, він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Панчишин зазначив, що автомобіль йому обійдеться в $39 900, але ймовірно, коли він вийде в 2021 році на конвеєр, його вартість може бути і вище. Чиновник зізнався, що дуже радий, так як йому випала можливість придбати таку новинку, так як цей автомобіль випереджає час.

В коментарях він написав, що вибрав Теслу не просто так і окремо відзначив дизайн Cybertruck, написавши, що підтриманий Volkswagen Touareg за ті ж гроші виглядає не настільки привабливим.