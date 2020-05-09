Украинский чемпион по тайскому боксу устроил разборки с "копами" из-за карантина: видео потасовки

Павел Бусько (Фото: instagram.com/pashabusko88)

Спортсмен Павел Бусько нарушил правила карантина и был задержан полицейскими

Чемпион Украины по тайскому боксу Павел Бусько в Тернополе нарушил правила карантина из-за коронавируса и был задержан правоохранителями. Причем без конфликта и применения физической силы не обошлось.

Инцидент произошел вечером возле магазина, куда спортсмен отправился за покупками, не надев при этом защитную маску. К Павлу после выхода из маркета подошел патруль... и начались разборки.

Бусько опубликовал видео инцидента в своем Instagram.

Как видно на кадрах, полицейский просит чемпиона предъявить документ, подтверждающий личность. Павел паспорт не показывает и доказывает, что "копы" не имеют права его задерживать и нарушают Конституцию.

Вместе со спортсменом была девушка, которая заступается за Бусько.

В определенный момент полицейский резко хватает Павла за руку и тянет в сторону дороги. Но у чемпиона по тайскому боксу в планы такое, очевидно, не входило - Бусько стал вырываться. После сопротивления при задержании спортсмена просто уложили на асфальт. Далее съемка видео обрывается.

"Наша полиция нас бережет! Сплошное разочарование новой полицией! Стыдно мне за их поведение и за пренебрежение к высшему закону Украины - Конституции! Друзья, не будьте равнодушны, распространяйте видео, я переживаю за нашу безопасность, когда нас защищает такая полиция", - подписал Павел ролик.

Также стало известно, что он пожаловался на "копов" на том основании, что карантинные запреты носят рекомендательный характер.

Видео: В Тернополе чемпион по тайскому боксу Павел Бусько подрался с полицейским

Ранее мы писали о том, что украинский боксер Иван Редкач в США нарушил карантин из-за коронавируса и отправился на пробежку на пляж. В итоге ему пришлось убегать от полицейских.