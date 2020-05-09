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Український чемпіон з тайського боксу влаштував розборки з "копами" через карантин: відео сутички

STYLERЖиття    09.05.2020 - 23:55
Український чемпіон з тайського боксу влаштував розборки з "копами" через карантин: відео сутички
Павло Бусько (Фото: instagram.com/pashabusko88)

Спортсмен Павло Бусько порушив правила карантину і був затриманий поліцейськими

Чемпіон України з тайського боксу Павло Бусько в Тернополі порушив правила карантину через коронавірус та був затриманий правоохоронцями. Причому без конфлікту і застосування фізичної сили не обійшлося.

Інцидент стався ввечері біля магазину, куди спортсмен вирушив за покупками, не надівши при цьому захисну маску. До Павла після виходу з маркету підійшов патруль... і почалися розборки.

Бусько опублікував відео інциденту у своєму Instagram.

Як видно на кадрах, поліцейський просить чемпіона пред'явити документ, що підтверджує особу. Павло паспорт не показує і доводить, що "копи" не мають права його затримувати та порушують Конституцію.

Разом зі спортсменом була дівчина, яка заступається за Буська.

В певний момент поліцейський різко хапає Павла за руку і тягне в бік дороги. Але у чемпіона з тайського боксу в плани таке, очевидно, не входило - Бусько став вириватися. Після опору при затриманні спортсмена просто поклали на асфальт. Далі зйомка відео обривається.

"Наша поліція нас береже! Суцільне розчарування новою поліцією! Соромно мені за їх поведінку та за зневагу до вищого закону України - Конституції! Друзі, не будьте байдужі, поширюйте відео, я переживаю за нашу безпеку, коли нас захищає така поліція", - підписав Павло ролик.

Також стало відомо, що він поскаржився на "копів" на тій підставі, що карантинні заборони мають рекомендаційний характер.

Відео: У Тернополі чемпіон з тайського боксу Павло Бусько побився з поліцейським

Раніше ми писали про те, що український боксер Іван Редкач в США порушив карантин через коронавірус та відправився на пробіжку на пляж. У підсумку йому довелося тікати від поліцейських.

Теги Новини України Тернопільполициякарантининцидентспортсмен
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