Украинский чемпион рассказал об истерике в сети из-за поста с Кремлем

Украинский спортсмен Дмитрий Чумак завоевал две золотые награды на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в столице РФ, после чего в сети опубликовал стих о горящей Москве. Пост вызвал массу негативных комментариев со стороны российских юзеров. Тяжелоатлет объяснил, почему решил "потроллить российские власти".

Спортсмен высказался об истерике в сети и отметил, что некоторые россияне теперь грозят ему жалобами в Европейский суд по правам человека, мол - он призывает сжечь Москву.

"Были сообщения: "Мы тебе Киев спалим". Не понимаю, где они в моем посте увидели такую ​​агрессию", - удивляется Дмитрий.

Также чемпион признается, что не ожидал столько негатива со стороны россиян, а некоторые комменты в сети от украинцев его действительно расстроили.

"99% негативных сообщений было от россиян. Но меня также очень разочаровывает то, что украинцы много пишут, якобы я разжигаю конфликт между братскими народами. Который братский народ? Они убивают наших солдат. Сейчас россияне нам не братский народ" - подчеркивает Чумак.

Тяжелоатлет отметил, что улучшение отношений Украины к России гипотетически возможно только спустя многие годы после того, как захватчики уйдут с оккупированных территорий нашей страны.

"Все хотят примирения и это нормально. Но о каком разжигании конфликта вы пишете, если эта страна убивает наших людей. Конфликт начала Россия семь лет назад оружием. Дай Бог, чтобы все споры происходили только в интернете в комментариях и нигде больше", - заявил спортсмен.

Также он рассказал, что запланировал такую публикацию за пару месяца до соревнования

"Где-то за два месяца до чемпионата Европы я услышал эту песню (композиция российской группу "Ленинград", - Ред.) на тренировке и подумал: "О, выиграю и сделаю такой пост, чтобы потроллить российские власти". Если честно, то не думал, что будет столько негатива со стороны россиян - злости, агрессии, матов, пожелания всего самого худшего типа "сдохни, урод". 99% - это просто какое-то д**ьмо. Конструктивных комментариев очень мало. Думал, все поймут, что это шутка. Но россияне сейчас настолько наэлектризованные пропагандой, только тронь их", - объяснил Чумак.

Он добавил, что в прошлом году отказался участвовать в турнире в Россию, да и сейчас мог не поехать на соревнования в Москву, если бы там не проходил квалификационный турнир к Олимпийским играм.

Дмитрий Чумак процитировал стих о Москве (фото: скрин instagram.com/dmitryichumak)