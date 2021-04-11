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Украинский тяжеловес Чумак выиграл Чемпионат Европы в Москве

Новина українською → Москва, Воскресенье 11 апреля 2021 03:48
Украинский тяжеловес Чумак выиграл Чемпионат Европы в Москве Фото: Чумак взял две золотые награды (noc-ukr.org)
Автор: Артур Родивилов

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак завоевал две золотые награды на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Москве. Он победил в весовой категории до 109 кг.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Чумак стал лучшим в толчке (226 кг) и в сумме двоеборья (407 кг). В рывке украинец показал четвертый результат - 181 кг.

Вес до 109 кг - олимпийский, поэтому этот результат будет учтен в олимпийской квалификации. Это золото стало третьим для Чумака. Все три победы он одержал в трех различных весах - 2017 (до 94 кг), 2019 (до 102 кг), 2021 (до 109 кг).

В медальном зачете ЧЕ украинская сборная лидирует. В официальный зачет идут только большие медали, которые учитывают общий результат, рывок и толчок. Таких наград Украина имеет 4 золотых и 1 бронзовую. Также у Украины 14 малых подиумов (10 золотых наград и 4 бронзовые).

Напомним, 8 апреля украинская спортсменка Ирина Деха, которая выступает в весовой категории до 76 килограмм, завоевала три золотые медали и стала абсолютной чемпионкой Европы.

РБК-Украина писало, что украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп, выступающая в весовой категории до 55 килограмм, завоевала три золотых медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Она смола обойти соперниц и рывке, и толчке, подняв в общей сложности 208 килограммов.

На европейском первенстве, которое проходит в Москве, две бронзовые медали завоевал украинец Дмитрий Вороновский в весовой категории до 55 килограмм. В толчке он сумел поднять 137 килограммов, а в целом - 247 килограмм. Еще одна украинка Ангелина Ломачинская заняла третье место в рывке в весовой категории до 45 килограмм.

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