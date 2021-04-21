Український чемпіон розповів про істерику в мережі через пост з Кремлем

Український спортсмен Дмитро Чумак завоював дві золоті нагороди на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в столиці РФ, після чого в мережі опублікував вірш про палаючу Москву. Пост викликав масу негативних коментарів з боку російських юзерів. Важкоатлет пояснив, чому вирішив "потролити російську владу".

Спортсмен висловився про істерику в мережі та зазначив, що деякі росіяни тепер загрожують йому скаргами до Європейського суду з прав людини, мовляв - він закликає спалити Москву.

"Були повідомлення: "ми тобі Київ спалимо". Не розумію, де вони в моєму пості побачили таку агресію", - дивується Дмитро.

Також чемпіон зізнається, що не очікував стільки негативу з боку росіян, а деякі коменти в мережі від українців його дійсно засмутили.

"99% негативних повідомлень було від росіян. Але мене також дуже розчаровує те, що українці багато пишуть нібито я розпалюю конфлікт між братськими народами. Який братський народ? Вони вбивають наших солдат. Зараз росіяни нам не братський народ" - наголошує Чумак.

Важкоатлет зазначив, що покращення відносин України до Росії гіпотетично можливе тільки через багато років після того, як загарбники підуть з окупованих територій нашої країни.

"Всі хочуть примирення і це нормально. Але про яке розпалення конфлікту ви пишете, якщо ця країна вбиває наших людей. Конфлікт почала Росія сім років тому зброєю. Дай Бог, щоб всі суперечки відбувалися тільки в інтернеті у коментарях і ніде більше", - заявив спортсмен.

Також він розповів, що запланував таку публікацію за пару місяця до змагання.

"Десь за два місяці до чемпіонату Європи я почув цю пісню (композиція російської групи "Ленінград", - Ред.) на тренуванні та подумав: "О, виграю і зроблю такий пост, щоб потролити російську владу". Якщо чесно, то не думав, що буде стільки негативу з боку росіян – злості, агресії, матів, побажання всього найгіршого типу "здохни, виродок". 99% - це просто якесь л**но. Конструктивних коментарів дуже мало. Думав, що цей жарт всі зрозуміють. Але росіяни зараз настільки наелектризовані пропагандою, що тільки зачепи їх", - пояснив Чумак.

Він додав, що минулого року відмовився брати участь у турнірі в Росію, та й зараз міг не поїхати на змагання до Москви, якби там не проходив кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор.

Дмитро Чумак процитував вірш про Москву (фото: скрін instagram.com/dmitryichumak)