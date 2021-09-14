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Украинский боксер нокаутировал россиянина в первом же раунде: яркое видео

Автор: Роман Мирончук

Владислав Сиренко нокаутировал россиянина Александра Устинова в первом раунде. Таким образом украинский боксер защитил свой чемпионский титул WBC Asia в тяжелом весе.

Видео нокаута опубликовал YouTube-канал Sport Ukraine.

Бой между спортсменами прошел 10 сентября в Париже, Франция. 26-летний Сиренко точным ударом в голову отправил 44-летнего Устинова в нокаут за минуту до конца первого раунда.

Владислав Сиренко - Александр Устинов (видео: YouTube)

Отметим, Владислав Сиренко родился в Киеве в 1995 году. Он бронзовый призер чемпионата Украины (2014), серебряный призер молодежного чемпионата Европы (2013), победитель Кубка Украины среди молодежи (2013) в любителях.

Среди профессионалов действующий чемпион Азии по версии WBC ABCO (2020-н.в.) и чемпион Евразии по версии EBP (2019-н.в.), бывший чемпион по версии WBF International (2018) и интернациональный чемпион Германии по версии BDB (2019) в тяжелом весе.

Украинец еще ни разу не проигрывал. Прошлый свой бой он проводил в Киеве, где дрался с французом Невфеля Уата. Сиренко нокаутировал соперника в 4 раунде.

Напомним, украинские боксеры "сделали" россиян и получили четыре золотые награды на престижном турнире в Черногории.

Мы также писали о том, что украинская спортсменка Кира Макогоненко победила россиянку и станцевала гопак.

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Бокс