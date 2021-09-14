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Український боксер нокаутував росіянина в першому ж раунді: яскраве відео

Автор: Роман Мирончук

Владислав Сіренко нокаутував росіянина Олександра Устинова в першому раунді. Таким чином український боксер захистив свій чемпіонський титул WBC Asia у важкій вазі.

Відео нокауту опублікував YouTube-канал Sport Ukraine.

Бій між спортсменами пройшов 10 вересня в Парижі, Франція. 26-річний Сіренко точним ударом в голову відправив 44-річного Устинова в нокаут за хвилину до кінця першого раунду.

Владислав Сіренко - Олександр Устинов (відео: YouTube)

Зазначимо, Владислав Сіренко народився в Києві в 1995 році. Він бронзовий призер чемпіонату України (2014), срібний призер молодіжного чемпіонату Європи (2013), переможець Кубка України серед молоді (2013) в любителях.

Серед професіоналів чинний чемпіон Азії за версією WBC ABCO (2020-н.ч.) і чемпіон Євразії за версією EBP (2019-н.ч.), колишній чемпіон за версією WBF International (2018) і інтернаціональний чемпіон Німеччини за версією BDB (2019) у важкій вазі.

Українець ще жодного разу не програвав. Минулий свій бій він проводив у Києві, де бився з французом Невфеля Уата. Сіренко нокаутував суперника в 4 раунді.

Нагадаємо, українські боксери "зробили" росіян і отримали чотири золоті нагороди на престижному турнірі в Чорногорії.

Ми також писали про те, що українська спортсменка Кіра Макогоненко перемогла росіянку і станцювала гопак.

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Бокс