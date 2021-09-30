Украинский боец отправил в нокаут непобедимого соперника в первом же раунде: яркое видео

Перед поединком 25-летний Игорь Потеря считался аутсайдером. У украинца за плечами 19 побед и 2 поражения. Эта победа гарантировала ему контракт с UFC.

Бой прошел в рамках турнира "Претендентская серия Дэйна Уайта" в Лас-Вегасе.

Выступление украинца так впечатлило президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Уайта, что он сразу же подписал контракт с Потерей.

"Как же долго я ждал этой встречи, большой босс Дэйн Уайт. Целых 8 лет и наконец-то я там, где должен быть. Спасибо за возможность и подарки. Привыкайте, всевозможные бонусы я планирую забирать часто", - написал украинец и опубликовал фото с Уайтом.

В своем посте он также опубликовал видео, на котором стоит белый американский автомобиль Dodge с бантом. Похоже, что эту машину ему подарили. Игорь поблагодарил Уайта.