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Український боєць відправив у нокаут непереможного суперника в першому ж раунді: яскраве відео

Автор: Роман Мирончук

Ігор Потеря, який є українським бійцем змішаних єдиноборств (ММА), нокаутував у першому раунді непереможного раніше поляка Лукаша Судольскі.

Детальніше про цей бій - читайте в матеріалі Styler нижче.

Перед поєдинком 25-річний Ігор Потеря вважався аутсайдером. В українця за плечима 19 перемог і 2 поразки. Ця перемога гарантувала йому контракт з UFC.

Бій пройшов у рамках турніру "Претендентська серія Дейні Уайта" в Лас-Вегасі.

Виступ українця так вразив президента Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Уайта, що він відразу підписав контракт з Потерею.

"Як же довго я чекав цієї зустрічі, великий бос Дейн Уайт. Цілих 8 років і нарешті я там, де повинен бути. Спасибі за можливість і подарунки. Звикайте, всілякі бонуси я планую забирати часто", - написав українець і опублікував фото з Уайтом.

У своєму пості він також опублікував відео, на якому стоїть білий американський автомобіль Dodge з бантом. Схоже, що цю машину йому подарували. Ігор подякував Уайту.

Нагадаємо, Олександр Усик після тріумфальної перемоги над британським боксером Ентоні Джошуа станцював гопак і розплакався.

Ми також писали про те, що український чемпіон розповів про улюблені автомобілі.

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