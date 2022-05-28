Український боєць на фронті присвятив вірш братові. Він торкає до сліз (відео)
Захисник України Павло Вишебаба захищає нашу країну і служить на Донбасі. Також він пише проникливі вірші, які публікує в соцмережі.
Цього разу він присвятив поезію, загиблому в бою брату і запостив відео в мережі.
На горищах - зірки, повний місяць виростає в хлів.
Наче клапті пітьми, клен скидає з гілок круків.
І щоночі накатує шепотів різнобій,
серед них найвиразніший голос - це голос твій.
Бо рідніше рідні, коли хвиля збивала з ніг,
ставши мені ти в ту мить, коли поруч навік поліг.
Через це ти, напевно, навідуєш з-за межі
і запитуєш пошепки, як воно — далі жити.
Поки смерть заряджає для мене лиш холості,
голе тіло твоє височіє над пагорбом на хресті.
Проведи до живих, проведи через ліс густий
і пусти мене, брате, прошу тебе, відпусти.
***
Вірш написано 26 травня 2022 року. Воно не може не залишити нікого байдужим, як і інші творіння бійця.
У коментарях користувачі захоплюються талантом українського захисника.
Маємо відпускати, щоб вони віднайшли спокій і царство небесне. Одвічна туга тепер наше життя. Дивитися на зорі і пам " ятати тих, хто не повернувся з війни.
- Твори! Це одне з твоїх духовних призначень, брате.
- Дуже глибокі слова, Павло, такий прекрасний талант.
- Тільки сьогодні подумала що вже чотири дні вас не чути.Дякую, за вірші! Дякую, що живі! Хай вас Бог береже!
- Для того, щоб зробити гарний меч, по ньому треба стукати багато разів, класти в вогонь, знову стукати. Труднощі загартовують, роблять сильніше. І якщо не будемо справжнім залізом, то здамося під такими труднощами. Чи готові ми пройти таке тренування, чи готові здатися?
Що відомо про бійця
Павло Вишебаба народився в Краматорську, йому 36 років, зараз він захищає Україну від російських військових на Донбасі. Він навчався на факультеті журналістики в Маріупольському державному університеті.
Позивний " Капелан "він отримав за те, що у військовій їдальні попросив пісну їжу, так як є веганом, а кухарі думали, що він"капелан бригади".
Як ми раніше писали, український захисник написав вірш, який чіпає до сліз.
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