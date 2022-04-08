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Украинский бизнесмен разрешил ВСУ уничтожить оккупантов, которые с ракетными установками заняли его дом

Новина українською →
Пятница 08 апреля 2022 16:32
Украинский бизнесмен разрешил ВСУ уничтожить оккупантов, которые с ракетными установками заняли его дом Фото: Бизнесмен Ставницер разрешил ВСУ уничтожить свой дом под Киевом (facebook com stavnitser)
Автор: Анна Шиканова

Украинский бизнесмен Андрей Ставницер дал координаты своего дома под Киевом ВСУ, где оккупанты устроили себе пункт дислокации и поставили во дворе ракетные установки. О том, что в доме находятся враги, он узнал благодаря камерам наблюдения.

Об этом Андрей Ставницер сообщил на своей странице в Facebook.

По словам бизнесмена, он увидел по камерам наблюдения скопление российских оккупантов и много техники. Рядом с его домом они поставили Торнадо-Г и Грады, которыми собирались обстреливать Киев.

"Дано: ты смотришь в веб-камеру своего дома, а там во дворе русские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и грады. Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они и приехали", - написал Ставницер.

Он сообщил точные координаты своего дома ВСУ для наведения огня и уничтожения вражеской техники.

"Дом отстрою, страну отстроим, главное спасти как можно больше жизней", - подчеркнул бизнесмен.

Украинский бизнесмен разрешил ВСУ уничтожить оккупантов, которые с ракетными установками заняли его дом

Фото: Дом Ставницера в Киевской области

Андрей Ставницер – украинский бизнесмен, дипломат и меценат. Совладелец порта ТИС (Трансинвестсервис), совладелец зернового терминала Neptune, буксирного оператора P&O Maritime Ukraine.

Партнер и основатель инвестиционной компании SD Capital. Почетный консул Австрии в Одессе.

Входит в ТОП-100 богатейших украинцев по версии журнала Forbes (2021 год) с капиталом в 215 млн долларов.

В 2020 году возглавил волонтерский штаб по предотвращению распространению COVID-19 в Одесской области. Является многолетним членом попечительского совета благотворительного фонда "Корпорация монстров".

Женат, воспитывает четверых детей. К счастью, его семья не пострадала. По некоторым данным Ставницер покинул Украину еще в начале февраля.

По его странице в социальных сетях видно, что он занимается помощью Украине.

Кстати, Андрей Ставницер родился в 1982 году в Кабардино-Балкарии, Россия. Среднее образование получил в Одессе, а высшее – за границей.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев во время войны избавили еще от одного налога.

А также рассказывали о том, что 61-летний легендарный футболист взял в руки автомат и пошел защищать Украину.

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