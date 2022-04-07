61-летний легендарный футболист взял в руки автомат и пошел защищать Украину (фото)

Легендарный футболист Игорь Беланов, обладатель "Золотого мяча", взял в руки автомат и пошел защищать Украину. Но сначала... раздал военным ВСУ автографы.

Фото он опубликовал в Facebook .

"Удивительное мужество и неиссякаемый боевой дух! Все это и многое другое характеризует наших бойцов ВСУ.

Мы с вами! Мира Украине, и слава каждому кто противостоит оккупантам, которые нагло пришли уничтожать нашу Землю и наш свободный, героический Народ!" - написал спортсмен.

Фото: Игорь Беланов взял в руки автомат (facebook.com/igor.belanov)

Игорь Беланов - легендарный украинский форвард

Игорь Иванович Беланов родился 25 сентября в Одессе. Он советский и украинский футболист, нападающий, лауреат "Золотого мяча" 1986 года.

Вице-чемпион Европы-1988. Обладатель Кубка кубков-1986.

Играл за одесские СКА и "Черноморец", киевское "Динамо", немецкие клубы "Боруссия" и "Айнтрахт". Завершил карьеру игрока Беланов в мариупольском "Металлурге".

Фото: Игорь Беланов в молодости (wikipedia)

Беланов входит в топ-100 лучших футболистов в истории чемпионатов мира по версии The Guardian. Единственный советский футболист, забивший три гола в одном матче финальной стадии чемпионата мира.