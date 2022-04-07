Украинцев во время войны избавили еще от одного налога: за что можно не платить

Во время военного положения украинцам отменили налог на недвижимость. Его можно будет не платить два года.

Эта информация взята из законопроекта №7190 от 22 марта 2022 года.

Новая норма распространяется на 2021 год (за него ведь нужно было заплатить до 1 июля 2022 года), а также на текущий 2022 год. То есть, до 1 июля 2023 года. Получается украинцы освобождены от его уплаты на целых два года.

Как пояснил ТСН эксперт аналитического центра "Институт законодательных идей" Тарас Рябченко, украинцы фактически могут не платить за жилье, разрушившееся в период военного положения.

Кроме жилой недвижимости, можно теперь не платить налог также на коммерческие и другие помещения.

Эксперт считает, что благодаря таким налоговым послаблениям хоть и сократится поступления в бюджет, но также это поможет стимулировать возвращение украинского бизнеса к работе и поддержку экономики страны именно тогда, когда этого нужно больше всего.

Напомним, что с 1 января 2022 года была повышена ставка налога на недвижимость. Она должна была составлять 97,50 грн. за 1 квадратный метр налогооблагаемой базы.