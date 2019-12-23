Украинский баскетболист "взорвал" сеть впечатляющими бросками (видео)

Игрок "Прометея" Денис Лукашев (фото: fbu.ua)

Денис Лукашев, украинский баскетболист, вызвал громкие овации эффектным броском

Денис Лукашов, украинский баскетболист из клуба "Прометей" (Каменское), совершил два впечатляющих "броска с сиреной" (Buzzer beater) со своей половины площадки. 30-летний игрок впечатлил зрителей и комментаторов на матчах баскетбольной Суперлиги Украины, попав точно в корзину соперника.

Соответствующие видео появились в Facebook-странице Федерации баскетбола Украины.

Первый эффектный бросок в корзину противника Лукашев сделал в матче против "Черкасских Мавп" 16 декабря. Под звук финальной сирены разыгрывающий защитник заработал своей команде три очка.

Це просто божевілля Неймовірний базер від Дениса Лукашова зі своєї половини майданчика #відчуйенергіюбаскетболу Опубліковано ФБУ - Федерація баскетболу України Пʼятниця, 20 грудня 2019 р.

Денис Лукашев из "Прометея" сделал вuzzer beater в матче против "Черкасских Мавп" (видео: facebook.com/UkrBasket)

Во второй раз такой же подвиг игрок "Прометея" совершил в матче против БК "Киев" в воскресенье, 22 декабря.

"Он снова это сделал!" - неистово выкрикнул комментатор.

Він знову це зробив В другому матчі поспіль, Денис Лукашов робить BuzzerBeater зі своєї половини майданчика, це просто неймовірно #відчуйенергіюбаскетболу СК "Прометей" Опубліковано ФБУ - Федерація баскетболу України Неділя, 22 грудня 2019 р.

Денис Лукашев сделал второй вuzzer beater в матче против БК "Киев" (видео: facebook.com/UkrBasket)

Отметим, что оба таких броска Лукашев совершил на последних секундах вторых четвертей. Несмотря на зрелищные вuzzer beaters, "Прометей" оба поединка проиграл.

Уроженец Донецка Денис Лукашев играл в составе "Киева", "Будивельника", "Донецка" и "Азовмаша". В сезоне 2010/2011, с киевским "Будивельником" выиграл чемпионат Украины.

Дважды принимал участие в "Матчах Всех Звезд" чемпионата украинской Суперлиги, играл за российские и литовские баскетбольные команды.