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Суд разблокировал переход армии на новую систему питания

Новости » Политика     16.12.2019 - 16:51
Суд разблокировал переход армии на новую систему питания
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Скандальное решение Окружного админсуда Киева отменили

Шестой апелляционный административный суд разблокировал переход на новую систему питания в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны.

Сообщается, что Шестой апелляционный административный суд отменил постановление Окружного админсуда Киева об отказе в отмене мер обеспечения иска. Предметом спора по данному делу является признание незаконным приказа Министерства обороны о переходе воинских частей, учреждений и заведений на новую систему продовольственного обеспечения.

Также в Минобороны отмечают, что переход на систему продовольственного обеспечения военнослужащих по каталогу продуктов является одной из ключевых реформ ВСУ. При разработке концепции системы был учтен опыт организации питания миротворческих контингентов, в том числе армий стран-участниц НАТО, который используют рацион в соответствии с энергозатратами военнослужащих.

На сегодня на данную систему переведены уже 73 воинские части. Большинство - 285 военных частей - должны были перейти на эту систему на основании приказа, действие которого до 11 декабря было остановлено.

Напомним, ранее Окружной админсуд Киева остановил переход армии на новую систему питания в июле 2019 года. Отметим, 89 воинских частей должны были перейти на новую систему питания еще в 2018 году.

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