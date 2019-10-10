Улучшения в каждой бригаде: в сети показали обед военных на Донбассе

Чем кормят военных ВСУ (facebook.com/1ogtb)

В сети показали, что дают украинским бойцам в столовых на обед

В сети показали, что дают из еды бойцам, которые защищают Укриану на Донбассе. Снимки военного обеда опубликовали на страничке "1-я отдельная танковая Северская бригада" в Facebook. Судя по фото, у бойцов в меню присутствует первое блюдо, второе и даже десерт. Повара стараются, чтобы обеспечить нашим воинам сбалансированный рацион и пытаются сделать обед более домашним.

"Как то ни было, и, где бы мы не находились, но прием пищи должен быть надлежащим образом, с соблюдением соответствующих требований, не только санитарных, но и более домашний. Да и вообще, прием пищи, в некотором смысле отдых, где должно быть уютно, тепло и спокойно, где обсуждаются все проблемы сегодняшнего дня. Так и наши повара, всегда с улыбкой и пониманием встречают в столовой!" - написали под снимками.

Фото: Военным подают обед из трех блюд (facebook.com/1ogtb)

В комментариях пользователи отметили, что сейчас питание у военных стало намного лучше, чем было ранее.

Фото: Столовая бойцов на Донбассе (facebook.com/1ogtb)

Напомним, что ранее экс-президент Украины Петр Порошенко обещал, что военнослужащие ВСУ перейдут на питание по стандартам НАТО и получат новый сухой паек.