Украинским военным пересмотрели размер выплаты материальной помощи

Военным ВСУ изменили размер, условия и порядок выплаты материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, поскольку в этом году им ощутимо уменьшили размер выплат.

В предыдущие годы максимальный размер материальной помощи был равен месячному денежному обеспечению, но на 2020 год его установили только в размере одного оклада по званию (530-1500 гривен). Если раньше солдат мог рассчитывать на 10 000 гривен, теперь только на 500.

Согласно новой редакции приказа, материальная помощь в размере месячного денежного обеспечения будет выплачиваться военным при наличии ряда оснований:

смерти жены (мужа), родителей, детей военнослужащего;

нарушения состояния здоровья военнослужащего, пребывания его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление ВВК), а именно:

онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия);

заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит В, С;

выбытия на длительную реабилитацию (более одного месяца) вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, которые нуждаются в проведении многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств.

Остальным военнослужащим, не имеющим указанных оснований, помощь будут выплачивать в размере оклада по воинскому званию (530-1500 гривен).

Напомним, что украинцы получат электронные военные билеты. Новшество начали вводить уже с марта.