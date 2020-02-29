Украинцы получат электронные военные билеты: что нужно знать

Украинские военные (Фото: РБК-Украина)

Электронные военники начнут вводить в тестовом режиме уже в марте

Украинские военные получат электронный военный билет вместо обычного - в виде бумажной книжечки. Новшество начнут вводить уже с марта. Как рассказал министр обороны Андрей Загороднюк, ЭВБ будет выглядеть как карточка со штрих-кодом.

Так, в Е-военнык - пластиковую карту размером с банковскую - будет установлен чип с электронной подписью, которая подтверждает личность.

По словам главы МОУ, такой электронный военник может быть у вас и на телефоне, и как карточка пластиковая. В тестовом режиме они будут введены в марте.

Загороднюк уверен, что ЭВБ гораздо лучше, чем нынешний вариант военника, причем в любых полевых условиях.

В пресс-службе министерства также отметили, что Е-военник позволит заменить бумажные личные документы (военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса), а также выполнять роль пропуска в системах контроля и управления доступом на территорию режимных объектов.

Кроме того, ЭВБ позволит реализовывать функцию токена (ключа доступа к информационно-аналитическим системам и автоматизированным системам) и быть защищенным носителем личного ключа, который содержит электронную подпись.

Добавим, что военнослужащие в отпуске или командировке смогут проставлять отметки о пребывании путем внесения соответствующих электронных печатей в электронный военник.

Как заверили в Минобороны, перевод военника на электронный вид существенно облегчит жизнь военным из-за проблем с бюрократией и волокитой с документами.

"Стыд, что этого до сих пор не сделали", - заявил заметитель министра обороны Алексей Марценюк.

Фото: В Украине вводят электронный военный билет

Напомним, что в Украине с 1 апреля начется срочный призыв в армию, который продлится до 30 июня включительно. На службу в армии будут забирать парней возрастом 20-27 лет. Молодые люди 18-19 лет могут служить в армии по желанию.