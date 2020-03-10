Українським військовим переглянули розмір виплати матеріальної допомоги

Міністерство оборони переглянуло розміри виплати матеріальної допомоги військовим ЗСУ
Військовим ЗСУ змінили розмір, умови та порядок виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, оскільки в цьому році їм відчутно зменшили розмір виплат.
У попередні роки максимальний розмір матеріальної допомоги дорівнював грошовому забезпеченню, але на 2020 рік його встановили лише в розмірі одного окладу за званням (530-1500 гривень). Якщо раніше солдат міг розраховувати на 10 000 гривень, тепер лише на 500.
Згідно новій редакції наказу, матеріальна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення буде виплачуватися військовим при наявності ряду підстав:
смерті дружини (чоловіка), батьків, дітей військовослужбовця;
порушення стану здоров'я військовослужбовця, перебування на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова ВЛК), а саме:
Іншим військовослужбовцям, які не мають зазначених підстав, допомогу виплачуватимуть у розмірі окладу за військове звання (530-1500 гривень).
Нагадаємо, що українці отримають електронні військові квитки. Нововведення почали вводити вже з березня.