Украинским военным пересмотрели размер выплаты материальной помощи

Министерство обороны пересмотрело размеры выплаты материальной помощи военным ВСУ
Военным ВСУ изменили размер, условия и порядок выплаты материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, поскольку в этом году им ощутимо уменьшили размер выплат.
В предыдущие годы максимальный размер материальной помощи был равен месячному денежному обеспечению, но на 2020 год его установили только в размере одного оклада по званию (530-1500 гривен). Если раньше солдат мог рассчитывать на 10 000 гривен, теперь только на 500.
Согласно новой редакции приказа, материальная помощь в размере месячного денежного обеспечения будет выплачиваться военным при наличии ряда оснований:
смерти жены (мужа), родителей, детей военнослужащего;
нарушения состояния здоровья военнослужащего, пребывания его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление ВВК), а именно:
Остальным военнослужащим, не имеющим указанных оснований, помощь будут выплачивать в размере оклада по воинскому званию (530-1500 гривен).
Напомним, что украинцы получат электронные военные билеты. Новшество начали вводить уже с марта.