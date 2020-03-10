Українським військовим переглянули розмір виплати матеріальної допомоги

Військові ЗСУ (фото: РБК-Україна)

Міністерство оборони переглянуло розміри виплати матеріальної допомоги військовим ЗСУ

Військовим ЗСУ змінили розмір, умови та порядок виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, оскільки в цьому році їм відчутно зменшили розмір виплат.

У попередні роки максимальний розмір матеріальної допомоги дорівнював грошовому забезпеченню, але на 2020 рік його встановили лише в розмірі одного окладу за званням (530-1500 гривень). Якщо раніше солдат міг розраховувати на 10 000 гривень, тепер лише на 500.

Згідно новій редакції наказу, матеріальна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення буде виплачуватися військовим при наявності ряду підстав:

смерті дружини (чоловіка), батьків, дітей військовослужбовця;

порушення стану здоров'я військовослужбовця, перебування на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова ВЛК), а саме:

онкологічне захворювання (хірургічне лікування, променева та (або) хіміотерапія);

захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В, С;

вибуття на тривалу реабілітацію (більше одного місяця) внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, які потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з тривалим застосуванням дорогих лікарських засобів

Іншим військовослужбовцям, які не мають зазначених підстав, допомогу виплачуватимуть у розмірі окладу за військове звання (530-1500 гривень).

Нагадаємо, що українці отримають електронні військові квитки. Нововведення почали вводити вже з березня.