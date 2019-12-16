Украинским водителям разрешили ездить без прав: кого это касается

Электронные водительские права в Украине (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Украине с 16 декабря тестируют электронные водительские права

В Украине водители могут ездить с правами в смартфоне и не обязаны иметь при себе пластиковые аналоги документов. Новшество в тестовом режиме заработало с сегодняшнего дня, 16 декабря. То же самое касается и техпаспорта.

Желающие проверить электронные водительские удостоверения отправляли запрос в специальном приложении для водителей "Дія" (на это давалось пять дней), и сегодня 20 тысяч "первопроходцев" получили на Е-почту сылки для доступа к программе, и могут колесить по украинским дорогам с правами и техпаспортом в телефоне. Полноценный переход для всех водителей планируют осуществить чуть позже.

Электронные документы представляют из себя цифровой образ пластиковых документов с уникальным идентификатором (QR-кодом). Чтобы получить такие права, необходимо загрузить мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дія" diia.gov.ua и пройти электронную идентификацию. Так, е-сведения о водителе должны быть в цифровой базе МВД.

В случае необходимости правоохранители смогут подтвердить подлинность прав, считав QR-код. А если девайсы станут "барахлить", стандартный звонок на базу и сверка документа еще никем не отменялась.

Новшество не стало обязательным для всех - загружать удостоверение в смартфон не обязательно, и прежние форматы документов своей силы не теряют.

В главном сервисном центре МВД Украины обратили внимание, что удостоверение водителя в обычном пластиковом виде как было, так и остается основным документом - в смартфоне просто представлено цифровое отображение выданных прав.

Если вы получили водительское удостоверение в сервисном центре, нужно войти в приложение и получить его цифровое изображение в телефон. Такое изображение можно получить только в одном устройстве, и оно должно быть привязано к вам.

Тут стоит отметить, что владельцам бумажных и ламинированных прав для оцифровки сначала нужно получить пластиковые права, а уже эти документы нового образца и можно загружать в смартфон.

Получение электронных водительских удостоверений - бесплатное.

Также в сервисном центре предупредили украинцев о графике работы в период зимних праздников.

Фото: facebook.com/hsc.gov.ua

К слову, в ближайшее время в Украине запустят также и электронный паспорт гражданина, которым можно будет пользоваться с помощью смартфона. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, правительство в ближайшее время планирует перевести в цифровой вид все документы, начиная от водительского удостоверения и техпаспорта до паспорта гражданина.