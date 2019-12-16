ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українським водіям дозволили їздити без прав: кого це стосується

STYLERАвто    16.12.2019 - 13:56
Українським водіям дозволили їздити без прав: кого це стосується
Електронні водійські права в Україні (Фото: колаж РБК-Україна)

В Україні з 16 грудня тестують електронні водійські права

В Україні водії можуть їздити з правами в смартфоні та не зобов'язані мати при собі пластикові аналоги документів. Нововведення в тестовому режимі запрацювало відсьогодні, 16 грудня. Те ж саме стосується і техпаспорта.

Бажаючі перевірити електронні водійські посвідчення відправляли запит у спеціальному додатку для водіїв "Дія" (на це давалося п'ять днів), і сьогодні 20 тисяч "першопрохідців" отримали на Е-пошту посилання для доступу до програми, і можуть їздити українськими дорогами з правами і техпаспортом в телефоні. Повноцінний перехід для всіх водіїв планують здійснити трохи пізніше.

Електронні документи представляють із себе цифровий образ пластикових документів з унікальним ідентифікатором (QR-кодом). Щоб одержати такі права, необхідно завантажити мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Дія" diia.gov.ua і пройти електронну ідентифікацію. Так, е-відомості про водія повинні бути в цифровій базі МВС.

У разі необхідності правоохоронці зможуть підтвердити справжність прав, прочитавши QR-код. А якщо девайси "барахлитимуть", стандартний дзвінок на базу та звірка документа ще ніким не скасовувалася.

Нововведення не стало обов'язковим для всіх - завантажувати посвідчення в смартфон не обов'язково, і колишні формати документів не втрачають своєї сили.

У головному сервісному центрі МВС України звернули увагу, що посвідчення водія у звичайному пластиковому вигляді як було, так і лишається основним документом - в смартфоні просто представлено цифрове відображення виданих прав.

Якщо ви отримали водійське посвідчення в сервісному центрі, потрібно зайти в додаток і отримати його цифрове зображення в телефон. Таке зображення можна отримати тільки в одному пристрої, і воно повинно бути прив'язане до вас.

Тут варто зазначити, що власникам паперових і ламінованих прав для оцифровки спочатку потрібно отримати пластикові права, а вже ці документи нового зразка і можна завантажувати в смартфон.

Отримання електронних водійських посвідчень - безкоштовне.

Також в сервісному центрі попередили українців про графік роботи в період зимових свят.

Українським водіям дозволили їздити без прав: кого це стосується

Фото: facebook.com/hsc.gov.ua

До речі, найближчим часом в Україні запустять також і електронний паспорт громадянина, яким можна буде користуватися за допомогою смартфона. За словами міністра цифровий трансформації Михайла Федорова, уряд найближчим часом планує перевести в цифровий вигляд всі документи, починаючи від водійського посвідчення і техпаспорта до паспорта громадянина.

Шахраї придумали новий спосіб викрадати авто: як не стати жертвою Українським водіям приготували приємний сюрприз: кому пощастить
Новини України водителиводительские права
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся