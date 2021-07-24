ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українським водіям розповіли про нововведення, які стосуються доріг: що зміниться

Новость на русском →
Київ, Субота 24 липня 2021 09:57
Українським водіям розповіли про нововведення, які стосуються доріг: що зміниться Фото: українським водіям повідомили гарні новини (РБК-Україна)
Автор: Styler

В Україні оновлять державні будівельні норми (ДБН), що зробить дороги безпечнішими в першу чергу для автомобілістів.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій.

Які зміни відбудуться?

Проектом змін до ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво" передбачається оновлення деяких вимог до автомобільних доріг. Серед них: нові умови створення шарів дорожнього полотна, смуг руху для аварійної зупинки, пішохідних переходів, дорожніх огорож тощо.

Це дозволить забезпечити вищий рівень безпеки для водіїв під час експлуатації ними об’єктів дорожньої інфраструктури.

Також у новій редакції ДБН розроблена таблиця для проектування транспортних розв’язок. Вони поділяються на класи відповідно до категорій доріг на перехрещеннях і перемиканнях, а також інтенсивності руху на них.

У ДБН надаються варіанти улаштування перехідно-швидкісних смуг в залежності від різних умов пересічення потоків.

Українським водіям розповіли про нововведення, які стосуються доріг: що зміниться

Фото: в Україні почнуть будувати дороги по-новому (facebook.com/YuriyTatsiy)

"Оновлення будівельних норм щодо створення автомобільних доріг забезпечує реалізацію одного з важливих принципів програми Vision Zero, яка втілюється у Швеції задля підвищення безпеки дорожнього руху. Підхід цієї ініціативи передбачає будівництво та обслуговування безпечних доріг", - каже Тацій.

Раніше ми писали детальну інструкцію того, як українцям без зайвої тяганини обміняти старе водійське посвідчення на нове.

Читайте також про те, як швидко охолодити машину в спеку без кондиціонера.

Читайте РБК-Україна в Google News
строительство дороги автомобили водители
LITE
День Ольги: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
День Ольги: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини