Как украинцам обменять старое водительское удостоверение на новое: подробная инструкция

В Украине используются четыре типа удостоверений, а именно: советского образца (до 1993 года), "ламинированное" (1993-2011 годы), пластик (после 29.03.2011), обновленный пластик (после 01.04.2021).

Все эти типы удостоверений действительны на территории Украины, и дают право управлять транспортным средством. Срок действия удостоверений удостоверения советского образца и ламинированные, срока действия не имеют. Только удостоверения европейского образца имеют срок действия.

Зачем обменивать водительское удостоверение?

По закону обмен водительского удостоверения осуществляется по желанию водителя.

Кроме того, если вы хотите поехать за границу, нужно получить пластиковое удостоверение европейского образца. В соответствии с правилами Венской конвенции о дорожном движении, для водителей из стран Евросоюза вводятся унифицированные удостоверения на право управления транспортным средством. Такие же требования предъявляются к водителям из Украины, которые пересекают границу ЕС.

Также, чтобы управлять транспортным средством в некоторых странах требуется международное водительское удостоверение.

Как происходит обмен?

Процедура обмена не является такой сложной, как кажется. По вашему желанию, водительское удостоверение, выданное до вступления в силу закона от 24.09.2008 г. № 586-VI, может быть обменяно на новое. Обмен удостоверения производится без сдачи экзаменов. Обмен водительского удостоверения можно осуществить в любом сервисном центре МВД, независимо от зарегистрированного места жительства.

Как будут переведены категории со старых на новые

В новом удостоверении водителя указываются категории:

А1, А - соответствует категории А;

В1, В - соответствует категории В;

С1, С - соответствует категории С;

D1, D-соответствует категории D;

ВЕ - соответствует категориям В и Е;

C1E, СЕ – соответствует категориям C и Е;

D1E, DЕ – соответствует категориям D и Е;

Т - соответствует категории Трамвай, троллейбус.

Какие документы необходимы для обмена удостоверения?

Водитель должен лично подать в сервисный центр МВД следующие документы:

паспорт гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего ее гражданство или специальный статус;

копию справки о присвоении идентификационного кода;

документы, подтверждающие изменение персональных данных лица (в случае необходимости);

медицинскую справку о допущении водителя к управлению транспортными средствами;

"старое" водительское удостоверение;

квитанцию об оплате государственной услуги.

Также после внесения в государственный реестр информации об обмене водительского удостоверения, старое водительское удостоверение считается недействительным. И вам выдадут новое удостоверение.

Со скольки лет можно получить водительское удостоверение?

На удостоверение разных категорий действует разный возрастной ценз: