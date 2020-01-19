Украинским водителям подготовили неприятный "сюрприз": что известно

В 2020 году украинским водителям подготовили неприятный "сюрприз" - ввели новую ставку при отчуждении трех и более авто за год. Нововведения касаются любого вида транспорта, а не только продажи легковых автомобилей. Соответствующий закон приняла Верховная Рада.

Законопроект №1210 гласит, что отныне, за третье и каждое последующее проданное за год авто продавец будет обязан заплатить 18% от оценочной стоимости каждого.

Налог на продажу авто в Украине - какие неприятности поджидают водителей

Эксперты в свою очередь отмечают, что в среднем украинец пользуется купленным автомобилем четыре года, а это говорит о том, что на рядовых гражданах изменения сказаться не должны.

Принятый закон является еще одним шагом в сторону цивилизованного вторичного рынка. Таким образом, по мнению специалистов, депутаты пытаются создать законодательное поле для торговли подержанными автомобилями через специализированные компании и автосалоны.