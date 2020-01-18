Пенсии в Украине 2020: какие изменения поджидают украинцев

Пенсии в Украине 2020

В большинстве развитых стран мира уже существует трехуровневая пенсионная система

Новый закон о пенсиях в Украине гласит, что теперь будут действовать три уровня пенсионного обеспечения, как во многих развитых странах. Данная система включает выплаты из бюджета или государственного пенсионного фонда, выплаты из фондов или других финансовых учреждений и выплаты от финансовых структур.

О необходимости введения многоуровневой пенсионной системы в Украине начали говорить еще лет 10 назад. И лишь теперь в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект (№2683), который может дать старт введению второго уровня пенсионного обеспечения – общеобязательного накопительного, сообщает "Сегодня".

Структура обязательной накопительной пенсионной системы будет довольно сложной. Деньги, уплаченные в виде взносов на общеобязательное накопительное страхование, будут поступать в Пенсионное казначейство, которое должен создать Кабмин в виде юрлица публичного права.

Несмотря на то что деньги работников будут поступать в Пенсионное казначейство, распоряжаться ими эта структура не будет иметь права. Все перечисленные украинцами деньги Пенсионное казначейство должно будет передавать на сберегание в банки-хранители.

Экономисты по-разному относятся к введению обязательного пенсионного накопления. Например, президент инвестиционного фонда "Универ" Тарас Козак уверен, что это позволит увеличить размер пенсий для тех, кто будет делать отчисления в систему обязательного накопительного страхования.

В то же время экономист-аналитик Борис Кушнирук против второго уровня пенсионной системы, более выгодными и надежными считает пенсионные вклады, которые точно не "сгорят". Например, в недвижимость.

Кроме того, в 2020 году заканчивается льготный период для выхода на пенсию женщин. Ранее в 59,5 лет на пенсию могли выйти женщины, которые родились с 1 октября по 31 марта 1961 года. Все те, кто родился позже, смогут оформить пенсию только в 2021 году.