ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинским водителям подготовили неприятный "сюрприз": что известно

STYLERЖизнь    19.01.2020 - 16:15
Украинским водителям подготовили неприятный "сюрприз": что известно
Налог на продажу авто в Украине - какие неприятности поджидают водителей

В Украине подняли налог на продажу авто

В 2020 году украинским водителям подготовили неприятный "сюрприз" - ввели новую ставку при отчуждении трех и более авто за год. Нововведения касаются любого вида транспорта, а не только продажи легковых автомобилей. Соответствующий закон приняла Верховная Рада.

Законопроект №1210 гласит, что отныне, за третье и каждое последующее проданное за год авто продавец будет обязан заплатить 18% от оценочной стоимости каждого.

Украинским водителям подготовили неприятный &quot;сюрприз&quot;: что известноНалог на продажу авто в Украине - какие неприятности поджидают водителей

Эксперты в свою очередь отмечают, что в среднем украинец пользуется купленным автомобилем четыре года, а это говорит о том, что на рядовых гражданах изменения сказаться не должны.

Принятый закон является еще одним шагом в сторону цивилизованного вторичного рынка. Таким образом, по мнению специалистов, депутаты пытаются создать законодательное поле для торговли подержанными автомобилями через специализированные компании и автосалоны.

"Мажорные" автономера: что выбирают украинцы и сколько стоит оригинальность "ДНР" начала конфискацию авто с украинскими номерами
Новости Украины автомобили
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь