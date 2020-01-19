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Українським водіям підготували неприємний "сюрприз": що відомо

STYLERЖиття    19.01.2020 - 16:15
Українським водіям підготували неприємний "сюрприз": що відомо
Податок на продаж авто в Україні - які неприємності чекають водіїв

В Україні підняли податок на продаж авто

У 2020 році українським водіям підготували неприємний "сюрприз" - ввели нову ставку при відчуженні трьох і більше авто за рік. Нововведення стосуються будь-якого виду транспорту, а не тільки продажу легкових автомобілів. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада.

Законопроект №1210 говорить, що відтепер, за третє і кожне наступне продане за рік авто продавець буде зобов'язаний заплатити 18% від оціночної вартості кожного.

Українським водіям підготували неприємний &quot;сюрприз&quot;: що відомоПодаток на продаж авто в Україні - які неприємності чекають водіїв

Експерти в свою чергу відзначають, що в середньому українець користується купленим автомобілем чотири роки, а це говорить про те, що на пересічних громадянах зміни позначитися не повинні.

Прийнятий закон є ще одним кроком у бік цивілізованого вторинного ринку. Таким чином, на думку фахівців, депутати намагаються створити законодавче поле для торгівлі автомобілями через спеціалізовані компанії та автосалони.

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