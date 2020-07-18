Украинским водителям осенью могут разрешить превышать скорость: на сколько и где

В Украине предлагают позволить водителям превышать скорость на 30-60 км/ч на международных и национальных автомобильных дорогах.

Соответствующий законопроект № 3744 зарегистрирован в парламенте. Незадолго до закрытия последнего пленарного заседания третьей сессии было получено заключение Комитета по вопросам бюджета. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что инициативу нардепа Сергея Гривко о внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно разрешенного превышение скорости движения на международных и национальных автомобильных дорогах (регистрационный номер 3744 от 25.06.2020) Комитет рассмотрел на своем заседании 15 июля.

Эксперты решили, что законопроект не потребует дополнительных расходов и не будет иметь прямого влияния на показатели бюджетов.

"В случае принятия соответствующего закона он может вступать в силу в соответствии с законодательством", - говорится в заключении.

Где и на сколько хотят увеличить допустимый лимит скорости

Инициатива предлагает отменить штрафы за превышение установленных ограничений скорости движения авто на международных и национальных автомобильных дорогах:

имеющих по одной полосе для движения в каждом направлении более чем на 30 км/ч

имеющих две полосы для движения в одном направлении более чем на 40 км/ч

имеющих три и более полосы для движения в одном направлении более чем на 50 км/ч

При этом штрафовать на 510 гривен предлагается за превышение допустимого лимита скорости более чем на 60 км/ч на международных и национальных автомобильных дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении.

Так как нардепы уже ушли на летние каникулы, данный законопроект смогут рассмотреть в Раде только на следующей - четвертой сессии, которая начнет свою работу 1 сентября.

Напомним, что для водителей запустили удобный сервис оперативных сообщений о штрафах.

Ранее мы писали о том, что в Украине хотят жестче наказывать за нарушения ПДД и рассказывали, что ждет водителей.