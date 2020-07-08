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В Украине хотят жестче наказывать за нарушения ПДД: что ждет водителей

Среда 08 июля 2020 обновлено 22:07
В Украине хотят жестче наказывать за нарушения ПДД: что ждет водителей
Нарушение ПДД в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

МВД Украины инициировало введение системы штрафных баллов злостным нарушителям ПДД с пересдачей на права

В Украине за нарушения ПДД водителей хотят наказывать еще строже - в МВД выступают за внедрение системы штрафных баллов с возможностью в конечном счете заставить самых злостных нарушителей снова пересдавать экзамены на права.

Об этом советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, сейчас в МВД есть такая инициатива, согласно которой при накапливании определенного количества штрафов водителей будут направлять на пересдачу, чтобы проверить - действительно ли они знают ПДД.

"Мы разрабатываем механизм для тех нарушителей правил дорожного движения, которые многократно нарушают, и не могут примириться с тем, что их наказывают, документируют, фиксируют нарушения правил дорожного движения", - заявил советник Авакова.

Он также добавил, что накопительная система по сумме баллов уже работает в некоторых странах Европы. В том числе есть практика, когда водителей по сумме баллов за те или иные нарушения ПДД отправляют на пересдачу экзамена на управление транспортным средством.

Видео: В Украине МВД готовит за нарушение ПДД систему штрафных баллов с пересдачей на права

Напомним, что в Украине за пьяное вождение уже отменили уголовную ответственность, но хотят снова изменить наказание и ввести аресты на 15 суток.

Ранее мы писали о том, что в Украине камеры автофиксации будут штрафовать не только за скорость и рассказывали, что добавили.

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