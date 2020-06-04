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Telegram, приложение или сайт МВД: как водители могут узнать о штрафах

Новости » Общество     04.06.2020 - 11:23
Telegram, приложение или сайт МВД: как водители могут узнать о штрафах
Фото: МВД подготовило сервисы для проверки штрафов (РБК-Украина)

На первом этапе будут отображаться штрафы о превышении скорости

Для водителей запустили удобный сервис оперативных уведомлений о штрафах. Проверить свои штрафы можно через Telegram, приложение в смартфоне или на сайте Министерства внутренних дел.

Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, на четвертый день работы автофиксации нарушений на дорогах еще никто не получал уведомления о штрафах, поскольку первую партию писем передали "Укрпоште" только вчера. В то же время водители могут не дожидаться писем, а зарегистрироваться по номеру своего авто на сайте bdr.mvs.gov.ua.

Кроме того, на этом сайте можно подписаться на Telegram-канал или скачать приложение для смартфона. Это позволит получать уведомление о штрафах через несколько минут после самого факта превышения скорости.

Отметим, с 1 июня в Киеве и Киевской области заработали камеры фиксации нарушений ПДД. На первом этапе нарушения фиксируют 20 камер в Киеве и 25 в Киевской области, они установлены в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД готовит законопроект, согласно которому злостных нарушителей скоростного режима на дорогах будут наказывать лишением водительских прав.

Увеличение штрафов за нарушение Правил дорожного движения ожидается и в отношении пешеходов, поскольку Верховная рада поддержала за основу законопроект, которые предлагает поднять штрафы в четыре раза.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины штрафПДДнарушения
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