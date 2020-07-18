Украинским водителям осенью могут разрешить превышать скорость: на сколько и где

В Раде предлагают отменить штрафы водителям за превышение лимита скорости на некоторых дорогах
В Украине предлагают позволить водителям превышать скорость на 30-60 км/ч на международных и национальных автомобильных дорогах.
Соответствующий законопроект № 3744 зарегистрирован в парламенте. Незадолго до закрытия последнего пленарного заседания третьей сессии было получено заключение Комитета по вопросам бюджета. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что инициативу нардепа Сергея Гривко о внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно разрешенного превышение скорости движения на международных и национальных автомобильных дорогах (регистрационный номер 3744 от 25.06.2020) Комитет рассмотрел на своем заседании 15 июля.
Эксперты решили, что законопроект не потребует дополнительных расходов и не будет иметь прямого влияния на показатели бюджетов.
"В случае принятия соответствующего закона он может вступать в силу в соответствии с законодательством", - говорится в заключении.
Инициатива предлагает отменить штрафы за превышение установленных ограничений скорости движения авто на международных и национальных автомобильных дорогах:
При этом штрафовать на 510 гривен предлагается за превышение допустимого лимита скорости более чем на 60 км/ч на международных и национальных автомобильных дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении.
Так как нардепы уже ушли на летние каникулы, данный законопроект смогут рассмотреть в Раде только на следующей - четвертой сессии, которая начнет свою работу 1 сентября.
Напомним, что для водителей запустили удобный сервис оперативных сообщений о штрафах.
Ранее мы писали о том, что в Украине хотят жестче наказывать за нарушения ПДД и рассказывали, что ждет водителей.