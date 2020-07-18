Українським водіям восени можуть дозволити перевищувати швидкість: на скільки і де

Автофіксація порушень ПДР в Україні (колаж РБК-Україна)

У Раді пропонують скасувати штрафи водіям за перевищення ліміту швидкості на деяких дорогах

В Україні пропонують дозволити водіям перевищувати швидкість на 30-60 км/год на міжнародних та національних автомобільних дорогах.

Відповідний законопроект № 3744 зареєстрований у парламенті. Незадовго до закриття останнього пленарного засідання третьої сесії було отримано висновок Комітету з питань бюджету. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що ініціативу нардепа Сергія Гривка про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо дозволеного перевищення швидкості руху на міжнародних та національних автомобільних дорогах (реєстраційний номер 3744 від 25.06.2020) Комітет розглянув на своєму засіданні 15 липня.

Експерти вирішили, що законопроект не потребує додаткових витрат і не матиме прямого впливу на показники бюджетів.

"У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством", - йдеться у висновку.

Де і на скільки хочуть збільшити допустимий ліміт швидкості

Ініціатива пропонує скасувати штрафи за перевищення встановлених обмежень швидкості руху авто на міжнародних та національних автомобільних дорогах, які:

мають по одній смузі для руху в кожному напрямку більш ніж на 30 км/год

мають дві смуги для руху в одному напрямку більш ніж на 40 км/год

мають три і більше смуги для руху в одному напрямку більш ніж на 50 км/год

При цьому штрафувати на 510 гривень пропонується за перевищення допустимого ліміту швидкості більш ніж на 60 км/год на міжнародних та національних автомобільних дорогах, які мають три і більше смуги для руху в одному напрямку

Оскільки нардепи вже пішли на літні канікули, даний законопроект зможуть розглянути в Раді тільки на наступній - четвертій сесії, яка почне свою роботу 1 вересня.

Нагадаємо, що для водіїв запустили зручний сервіс оперативних повідомлень про штрафи.

Раніше ми писали про те, що в Україні хочуть жорсткіше карати за порушення ПДР і розповідали, що чекає водіїв.