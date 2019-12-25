Новые льготы или штрафы: что будет с евробляхами после Нового года

Евробляхи в Украине (Фото: коллаж РБК-Украина)

Сколько времени евробляхи будут неприкасаемы в Украине

Водителей авто на иностранных номерах в Украине решили не штрафовать за нарушение порядка ввоза транспорта - эти льготы стали уже четвертыми, а формально наказания за нерастаможенные евробляхи должны были вступить в силу 21 августа. Нынешняя прологнация сроков не является официальной, а результатом компромиса и договоренностей членов правительства с активистами организации "Автоевросила".

В Кабмине пообещали 14 января в неотложном порядке рассмотреть законопроекты №2342 и №2345 об упрощении ввоза авто и о приостановлении применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза (эти проекты законов продвигают евробляхеры). Далее за них возьмутся народные депутаты.

В МВД заверили, что владельцев машин на еврономерах трогать не будут, хотя закон о санкциях вступит в силу с 1 января 2020 года (речь идет о штрафах до 170 тысяч гривен и конфискации авто). "Неприкасаемость" проблиться до принятия Радой законов - в течение месяца - которые устроят евробляхеров.

В их предложениях в законопроекте №2342 говорится о заморозке на 180 календарных дней со дня вступления в силу проекта как закона ставок акцизного налога для авто по формуле, которая не учитывает возрастной коэффициент: для транспортных средств, которые использовались с 5 до 8 лет - коэффициента 40; для автомобилей, которые использовались свыше 8 лет - коэффициента 50.

В проекте закона 2345 речь о предложении приостановить штрафы за нарушения при перемещении автотранспорта в таможенных режимах временного ввоза и транзита через территорию Украины на срок 180 дней.

Нужно сказать, что мнения у автоэкспертов относительно предоставления четвертого льготного периода владельцам евроблях разные.

Также обращают внимание на то, что за нарушение таможенных правил штрафует не полиция, а таможня, а о ней в договоренностях ничего не сказано.

Евробляхерам предоставили новые льготы в четвертый раз (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

"Может, полиция не будет делать рейды, но штрафы никто не отменял: если человек приедет на таможню с просроченным авто - его оштрафуют, потому что есть закон", - говорит сооснователь организации "Доступное авто" Михаил Катрук, передает "Сегодня".

А вот представители производителя автомобилей Skoda в Украине "Еврокар" вообще назвали очередную уступку евробляхам - дискриминацией тех украинцев, которые платят налоги по полным ставкам.

"Такой подход уже в четвертый раз ставит под сомнение верховенство права в стране и в отрасли в частности. Возникает логический вопрос, зачем вообще выполнять законы, если можно подождать, пока их заменят. Государство дало достаточно времени для легализации ввезенных автотранспортных средств и граждане, которые действительно ввезли такие транспортные средства для собственных нужд, уже провели их таможенное оформление", - заявили в компании.

Главное предложение законопроекта №2342 - убрать на 180 дней коэффициент возраста. Напомним, что в настоящее время ставку акциза определяют по формуле: базовая ставка умножается на коэффициент двигателя (объем цилиндров, разделенный на 1000 куб. см), и это все множится на возраст транспортного средства.

Базовая ставка для авто объемом двигателя до 3000 "кубов" - 50 евро. Если выше, то ставка поднимается до 100 евро.

Базовая ставка для авто с дизельным двигателем объемом до 3500 "кубов" - 75 евро. Если выше, то составляет 150 евро.

Так, акциз на автомобиль 2001 года производства с объемом двигателя 2200 "кубов" составит 110 евро. А по действующей формуле с коэффициентом возраста - 1650 евро.

Еще один законопроект №2345 предлагает на 180 дней освободить от ответственности собственников машин, грузовиков и автобусов. Никакими штрафами такой транспорт облагаться не будет. В то же время, эти нормы будут касаться только машин, которые ввезли в Украину до начала действия упомянутых законов.

А с 1 января 2021 года акциз на транспортные средства предлагают отменить. Это предусмотрено в условиях Соглашения об ассоциации с ЕС, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

По мнению автоэкcперта Алексея Мкртчяна, законопроекты №№ 2342 и 2345 могли бы решить вопрос с растаможкой евроблях, но все будет зависеть от того, какие правки примут депутаты. Также он отметил, что договоренности между МВД и общественной организацией "Автоевросила" о не приминении штрафов - это одно, но есть еще Госфискальная служба, с которой нет никаких соглашений, а именно они накладывают огромные штрафы в 170 тысяч гривен.

Автоэксперт также назвал странной ситуацию, когда законы есть, но их не выполняют, а берутся "порешать".

Когда "евробляхерам" дали возможность растаможить авто со скидкой на акциз 50%, то ей воспользовались более 200 тысяч украинских автовладельцев. Это около трети всех автомобилей на еврономерах, которые находились в Украине на начало 2019 года.

"Пока Кабмин принял новый порядок растаможки, то из трех месяцев льготного периода осталось только 35 дней", - заявил руководитель "Автоевросилы" Олег Ярошевич.

Поэтому собственники авто на еврономерах требуют принять вышеупомянутые законопроекты и дать еще один шанс растаможить машины по сниженному акцизу. Это один из этапов сокращения числа евроблях в Украине.

"Есть три этапа, по которым мы следуем. 1й - это отсрочка, которую мы получили еще в сентябре. 2-й - это завершение эпохи еврономеров, максимальное сокращение количества автомобилей на еврономерах. И 3-й - это отмена акцизного сбора. Завершение эпохи еврономеров достигается именно упомянутыми законопроектами", - сказал Ярошевич.

По его словам, сначала надо дать растаможиться только тем автомобилям, которые уже находятся в Украине, и не только легковым, но грузовым и пассажирским автомобилям с еврономерами. А с 1 июля 2020 года дать возможность растамаживаться по таким правилам для всех.

Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь отмечает, что на самом деле нет никаких гарантий, что евробляхеры не попросят еще больших уступок через полгода.

"Те, кто хотел растаможиться, уже это сделал, когда закон это позволял. А постоянно идти на уступки - это продолжать увеличивать экологическую проблему", - сказал он.