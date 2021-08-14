Украинским водителя объяснили важную деталь относительно записи с видеорегистратора: об этом знают не все

Об этом говорится в Дорожном адвокате.

Так, инспекторы по парковке оштрафовали водителя за нарушение правил парковки. Однако, водитель не согласился с действиями инспекторов и обжаловал постановление в суде.

Кроме того, в иске водитель указал, что видеозапись нарушения осуществлялась на видеорегистратор, у которого отсутствует действующий сертификат соответствия. Также во время рассмотрения дела суд запросил в инспекции по парковке сертификат соответствия на прибор, которым осуществлялась видеофиксация.

Такой сертификат инспекция предоставила суду. Важно то, что действие данного сертификата соответствия на момент фиксации нарушения закончилось.

Видеофиксация вероятного нарушения была совершена 24 декабря, а действие сертификата соответствия закончилось 12 декабря этого же года. То есть на момент осуществления видеофиксации сертификат соответствия на прибор не был действующим.

Суд признал сделанные на таком приборе видеозаписи не допустимыми доказательствами по делу. По результатам рассмотрения дела суд отменил штраф за нарушение правил парковки.

Как установить видеорегистратор в машину

В целом данный прибор позволяет записывать, сохранять и воспроизводить видеоинформацию о том, что происходит перед автомобилем во время езды. Запись служит лучшим доказательством непричастности к ДТП и является отличным помощником при разрешении спорных ситуаций на дороге.

Видеорегистратор не должен отрывать водителя и ухудшать обзор в пути. Поэтому лучше его установить так: