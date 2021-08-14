Украинским водителя объяснили важную деталь относительно записи с видеорегистратора: об этом знают не все
Украинским автомобилистам объяснили важную деталь относительно записи с видеорегистратора.
Об этом говорится в Дорожном адвокате.
Так, инспекторы по парковке оштрафовали водителя за нарушение правил парковки. Однако, водитель не согласился с действиями инспекторов и обжаловал постановление в суде.
Кроме того, в иске водитель указал, что видеозапись нарушения осуществлялась на видеорегистратор, у которого отсутствует действующий сертификат соответствия. Также во время рассмотрения дела суд запросил в инспекции по парковке сертификат соответствия на прибор, которым осуществлялась видеофиксация.
Такой сертификат инспекция предоставила суду. Важно то, что действие данного сертификата соответствия на момент фиксации нарушения закончилось.
Видеофиксация вероятного нарушения была совершена 24 декабря, а действие сертификата соответствия закончилось 12 декабря этого же года. То есть на момент осуществления видеофиксации сертификат соответствия на прибор не был действующим.
Суд признал сделанные на таком приборе видеозаписи не допустимыми доказательствами по делу. По результатам рассмотрения дела суд отменил штраф за нарушение правил парковки.
Как установить видеорегистратор в машину
В целом данный прибор позволяет записывать, сохранять и воспроизводить видеоинформацию о том, что происходит перед автомобилем во время езды. Запись служит лучшим доказательством непричастности к ДТП и является отличным помощником при разрешении спорных ситуаций на дороге.
Видеорегистратор не должен отрывать водителя и ухудшать обзор в пути. Поэтому лучше его установить так:
- С помощью присоски - обычно идет в наборе с самим устройством. Кронштейн на присоске является универсальным приспособлением, которое можно быстро закрепить и так же легко снять. Если установку провести правильно, то конструкция не будет отпадать на дорожных выбоинах.
- На специальную наклейку- двусторонний скотч фиксируется на лобовом стекле в месте, что не мешает обзору. Продумать точку крепления нужно заранее, поскольку изменить местоположение будет трудно.
- На торпеду- монтируется на приборную панель авто. Позволяет снимать видеорегистратор, не нарушая крепления. Вместе с простотой и удобством крепления есть и минус – уменьшение угла обзора из-за низкого расположения девайса.
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