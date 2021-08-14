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Українським водія пояснили важливу деталь щодо запису з відеореєстратора: про це знають не всі

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Субота 14 серпня 2021 16:33
Українським водія пояснили важливу деталь щодо запису з відеореєстратора: про це знають не всі Запис відеореєстратора в авто (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Українським автомобілістам пояснили про важливу деталь щодо запису з відеореєстратора.

Про це йдеться в Дорожньому адвокаті.

Так, інспектори з паркування оштрафували водія за порушення правил паркування. Однак, водій не погодився із діями інспекторів та оскаржив постанову у суді.

Окрім того, у позові водій вказав, що відеозапис порушення здійснювався на відеореєстратор, у якого відсутній чинний сертифікат відповідності. Також під час розгляду справи суд затребував в Інспекції з паркування сертифікат відповідності на прилад, яким здійснювалася відеофіксація.

Такий сертифікат інспекція надала суду. Важливо те, що дія даного Сертифікату відповідності на момент фіксації порушення закінчилась.

Відеофіксація ймовірного порушення була здійснена 24 грудня, а дія Сертифікату відповідності закінчилася 12 грудня цього ж року. Тобто на момент здійснення відеофіксації Сертифікат відповідності на прилад не був чинним.

Суд визнав зроблені на такому приладі відеозаписи не допустимими доказами по справі. За наслідками розгляду справи суд скасував штраф за порушення правил паркування.

Як встановити відеореєстратор в машину

Загалом даний прилад дозволяє записувати, зберігати і відтворювати відеоінформацію про те, що відбувається перед автомобілем під час їзди. Запис служить найкращим доказом непричетності до ДТП і є відмінним помічником при вирішенні спірних ситуацій на дорозі.

Відеореєстратор не повинен відривати водія і погіршувати огляд в дорозі. Тому краще його встановити так:

  • За допомогою присоски- зазвичай йде в наборі з самим пристроєм. Кронштейн на присоску є універсальним пристосуванням, яке можна швидко закріпити і так же легко зняти. Якщо установку провести правильно, то конструкція не буде відпадати на дорожніх вибоїнах.
  • На спеціальну наклейку- двосторонній скотч фіксується на лобовому склі в місці, не що заважає огляду. Продумати точку кріплення потрібно заздалегідь, оскільки змінити місце розташування буде важко.
  • На торпеду- монтується на приладову панель авто. Дозволяє знімати відеореєстратор, не порушуючи кріплення. Разом з простотою і зручністю кріплення є і мінус – зменшення кута огляду через низькt розташування девайса.

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