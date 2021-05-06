Украинским пенсионерам пересчитают пенсии: кому и сколько добавят

Так, сумма прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), увеличится с июля на 85 грн - с 1769 до 1854 грн.

Отметим, что согласно проекту госбюджета на 2021 год, ПМ возрастет к концу 2021 года до 1934 грн.

Соответственно, увеличатся выплаты в таких категориях:

доплата за сверхнормативный стаж (1% от ПМ), предусмотренный Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (для неработающих пенсионеров);

надбавка к пенсии за особые заслуги согласно Закону Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной";

овышение в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований";

ежемесячная государственная адресная помощь инвалидам войны и участникам боевых действий;

минимальные размеры пенсий по потере кормильца членам семей военнослужащих;

минимальная пенсионная выплата людям с инвалидностью, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой и инвалидам среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

государственная социальная помощь на уход инвалидам войны и надбавки донорам.

Вырастет и размер максимальной пенсии (он составляет 10 ПМ) - с 17690 до 18540 грн.