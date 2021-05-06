Украинским пенсионерам пересчитают пенсии: кому и сколько добавят

Так, сумма прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), увеличится с июля на 85 грн - с 1769 до 1854 грн.
Отметим, что согласно проекту госбюджета на 2021 год, ПМ возрастет к концу 2021 года до 1934 грн.
Соответственно, увеличатся выплаты в таких категориях:
доплата за сверхнормативный стаж (1% от ПМ), предусмотренный Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (для неработающих пенсионеров);
надбавка к пенсии за особые заслуги согласно Закону Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной";
овышение в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований";
ежемесячная государственная адресная помощь инвалидам войны и участникам боевых действий;
минимальные размеры пенсий по потере кормильца членам семей военнослужащих;
минимальная пенсионная выплата людям с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой и инвалидам среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
государственная социальная помощь на уход инвалидам войны и надбавки донорам.
Вырастет и размер максимальной пенсии (он составляет 10 ПМ) - с 17690 до 18540 грн.