Українським пенсіонерам перерахують пенсії: кому і скільки додадуть
Українських пенсіонерів чекає перерахунок пенсійних виплат 1 липня. Пов'язано це з підвищенням розміру прожиткового мінімуму (ПМ).
Так, сума прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), збільшиться з липня на 85 грн - з 1769 до 1854 грн.
Зазначимо, що згідно з проектом держбюджету на 2021 рік, ПМ зросте до кінця 2021 року до 1934 грн.
Відповідно, збільшаться виплати в таких категоріях:
Зросте і розмір максимальної пенсії (він становить 10 ПМ) - з 17690 до 18540 грн.
- доплата за понаднормовий стаж (1% від ПМ), передбачений Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (для непрацюючих пенсіонерів);
- надбавка до пенсії за особливі заслуги відповідно до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною";
- відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань";
- щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;
- мінімальні розміри пенсій по втраті годувальника членам сімей військовослужбовців;
- мінімальна пенсійна виплата людям з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам серед учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
- державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни та надбавки донорам.