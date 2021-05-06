Українським пенсіонерам перерахують пенсії: кому і скільки додадуть

Так, сума прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), збільшиться з липня на 85 грн - з 1769 до 1854 грн.

Зазначимо, що згідно з проектом держбюджету на 2021 рік, ПМ зросте до кінця 2021 року до 1934 грн.

Відповідно, збільшаться виплати в таких категоріях:

доплата за понаднормовий стаж (1% від ПМ), передбачений Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (для непрацюючих пенсіонерів);

надбавка до пенсії за особливі заслуги відповідно до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною";

відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань";

щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;

мінімальні розміри пенсій по втраті годувальника членам сімей військовослужбовців;

мінімальна пенсійна виплата людям з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам серед учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни та надбавки донорам.

Зросте і розмір максимальної пенсії (він становить 10 ПМ) - з 17690 до 18540 грн.