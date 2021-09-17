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Украинским пенсионерам назвали дату ежемесячных доплат: кто получит по 500, 400 и 300 грн

Автор: Светлана Мащенко

Украинским пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет анонсировали ежемесячные доплаты с 2022 года, а тем кто достиг 75-летнего возраста дополнительные выплаты будут начисляться уже с 1 октября 2021-го.

Об этом сообщает издание Пенсионный курьер со ссылкой на министра социальной политики Марину Лазебную.

Так, во время рассмотрения проекта Госбюджета на следующий год в него была внесена категория людей в возрасте 70-75 людей.

Им будут добавлять к ежемесячной пенсии по 300 гривен. Всего в Украине таких лиц насчитывается 1,7 млн.

Кроме того, для лиц старше 70 лет при наличии длительного стажа (у мужчин - 35 лет, а у женщин - 30 лет) минимальная пенсионная выплата с октября 2022 года составит 3000 грн.

Если же страховой стаж составляет 25 лет у мужчин и 20 у женщин, таким пенсионерам обязательный минимум должен быть равен 2500 гривен.

А при наличии стажа меньшей продолжительности минимальная пенсионная выплата для указанных лиц будет определяться пропорционально имеющемуся страховому стажу.

С 1 октября 2021-го выплаты в размере 400 гривен ежемесячно начнут начислять пенсионерам возрастом от 75 до 80 лет.

Кроме того с апреля 2020-го доплату в размере 500 гривен каждый месяц уже получают пенсионеры старше 80 лет. Выплаты будут продолжены и в 2022-м году.

Ранее мы писали также, что женщинам-пенсионеркам в Украине повысят выплаты на 9 процентов.

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Пенсии