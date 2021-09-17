Українським пенсіонерам назвали дату щомісячних доплат: хто отримає по 500, 400 і 300 грн

Так, під час розгляду проекту держбюджету на наступний рік в нього була внесена категорія людей у віці 70-75 людей.

Їм додаватимуть до щомісячної пенсії по 300 гривень. Всього в Україні таких осіб налічується 1,7 млн.

Крім того, для осіб старше 70 років при наявності тривалого стажу (у чоловіків - 35 років, а у жінок - 30 років) мінімальна пенсійна виплата з жовтня 2022 року складе 3000 грн.

Якщо ж страховий стаж становить 25 років у чоловіків і 20 у жінок, таким пенсіонерам обов'язковий мінімум повинен дорівнювати 2500 гривень.

А за наявності стажу меншої тривалості мінімальна пенсійна виплата для зазначених осіб визначатиметься пропорційно наявному страховому стажу.

З 1 жовтня 2021-го виплати в розмірі 400 гривень щомісяця почнуть нараховувати пенсіонерам віком від 75 до 80 років.

Крім того з квітня 2020-го доплату в розмірі 500 гривень щомісяця вже отримують пенсіонери старше 80 років. Виплати будуть продовжені і в 2022-му році.